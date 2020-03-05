أمير منطقة مكة يدعو لتكثيف النشاط الصناعي

جدة- ياسر بن يوسف

رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة اجتماعاً بحضور نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف وقيادات الوزارة.

وأكد الأمير خالد الفيصل في بداية الاجتماع على المكانة التي تحتلها منطقة مكة المكرمة وما تزخر به من مقومات في مختلف المجالات ومن بينها الصناعة والتعدين، لافتاً سموه إلى ضرورة استثمار تلك المقومات بما يعود على الوطن بالنفع ويسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 .

ونوه سموه إلى ضرورة التوسع في المجالات الصناعية والتي تسهم في تحويل المملكة من بلدٍ مستهلكٍ إلى منتج ، مع الأخذ في الاعتبار مراعاة الجوانب البيئة والعناية بها وعدم تأثرهاً سلباً بالتوسع في الجوانب الصناعية.

وقدّم الوزير الخريف عرضاً للوضع الصناعي في منطقة مكة المكرمة إذ يبلغ عدد المصانع فيها 1517 مصنعاً يعمل بها أكثر من 11800 شخص وفي قطاع التعدين تم حجز 27 مجمعا مخصصا للأنشطة التعدينية وتم إصدار 216 رخصة كشف لهذا النشاط ، كما تطرق الاجتماع للخطط والبرامج المستقبلية في المنطقة.