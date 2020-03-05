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أمير المدينة يناقش خطط وبرامج التدريب التقني

صحيفة البلادaccess_time11 / رجب / 1441 هـ       5 مارس 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

المدينة المنورة- البلاد

أطلع الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، على عرض عن البرنامج والمسارات التدريبية التقنية التي تعتزم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إطلاقها خلال الفترة المقبلة لخدمة منظومة التنمية المستدامة في ظل التوجهات الاستراتيجية للمنطقة.

وناقش سموه لدى لقائه محافظ المؤسسة،الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، بحضور مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة المدينة المنورة الدكتور عيد بن عياد الردادي،عدداً من الموضوعات المرتبطة بالتدريب التقني والمهني بالمنطقة بالإضافة إلى استعراض البرامج التقنية التي تقدمها المؤسسة للمستفيدين والمستفيدات بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل وخدمة المجتمع والمساهمة في تذليل الصعوبات التي تعترض تنفيذ برامج المؤسسة بالمنطقة.

صحيفة البلاد

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