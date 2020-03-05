أمير القصيم يثمن دور رجال الأمن في العثور على الطفلة الجوهرة

ثمن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم جهود رجال الأمن من خلال العثور على المفقودة الجوهرة ، التي تم فقدها بمدينة بريدة , ومواصلة البحث عنها والعثور عليها فجر اليوم ، وإعادتها إلى أهلها بخير.

وأشاد سمو أمير منطقة القصيم بالدور الفعّال لضباط وأفراد شرطة المنطقة والبحث الجنائي كافة , الذي يأتي بالتوازي مع ما يقدم لهم من دعم ورعاية واهتمام من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ ومتابعة دائمة من قبل سمو وزير الداخلية , مبدياً فخره واعتزازه بالمهنية والاحترافية التي بذلها مدير شرطة المنطقة اللواء علي بن حسن بن مرضي وزملائه من ضباط وأفراد في الشرطة والبحث الجنائي بالمنطقة من خلال البحث والسهر حتى الوصول لمكان الطفلة والعثور عليها وإعادتها إلى أهلها سالمة , سائلاً المولى عز وجل أن يديم على هذا الوطن نعمة أبنائه الأوفياء , وأن يبارك بالجهود ويوفق الجميع لكل خير.