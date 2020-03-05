أمير الرياض يطلع على الإنجازات البيئية

الرياض- البلاد
اطلع الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض أمس لدى استقباله مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض الدكتور ماجد بن عبدالعزيز الفراج ورؤساء مجالس الجمعيات البيئية بالمنطقة،أهم الأعمال والمنجزات المرتبطة بالشأن البيئي التي تمت خلال الفترة الماضية من قبل الجمعيات البيئية بالمنطقة, منوهًا بالأعمال التطوعية التي بذلت من الجميع في سبيل الحفاظ على البيئية ومقدراتها, داعياً الجمعيات للاستفادة من بعضها البعض حيث يسهم ذلك في توحيد الجهود.
وثمن الأمير فيصل بن بندر الجهود المبذولة متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.