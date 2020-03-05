أمير الجوف يطلع على أعمال “سمح”

سكاكا – البلاد

استقبل أمير منطقة الجوف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف، أمس (الأربعاء) في مكتبه بديوان الإمارة، رئيس مجلس إدارة جمعية سمح للخدمات الطبية بطبرجل الدكتور نايف بن مطخان الشراري.

واستمع سموه من الدكتور الشراري لشرح عن أهداف الجمعية، ومنها المساهمة في تأمين الدواء والأجهزة الطبية للمرضى المحتاجين، وتقديم الرعاية العلاجية المجانية خارج المستشفى للمرضى المحتاجين، وخدمة الإمداد بالأجهزة التعويضية، ورفع مستوى الوعي الصحي لدى الجهة المستفيدة، وكذلك التواصل مع المؤسسات الحكومية والأهلية في المجال الصحي، وأخيراً العمل على نشر ثقافة التطوع في المجتمع.

بعد ذلك دشّن سموه حساب الجمعية في موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، كما وافق سموه على الرئاسة الفخرية للجمعية التي تقدم خدماتها الطبية للمرضى.