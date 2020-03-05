آل جابر يلتقي المستشارة الأمريكية لشؤون الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب

الرياض : واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر، المستشارة السابقة لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية جورج دبليو بوش لشؤون الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب فرانسيس تاونسند، وذلك في مقر البرنامج بالرياض.

ورحب السفير آل جابر, بالمستشارة فرانسيس تاونسند, مؤكداً العلاقة التاريخية التي تجمع البلدين الصديقين.

وناقش الجانبان خلال اللقاء عدداً من القضايا الدولية المشتركة، وتباحثا حول أثر المشاريع السعودية التنموية الإيجابي في اليمن، التي لامست اليمنيين وأحدثت تحسناً في المعيشة اليومية.

واطلعت المستشارة على عرض تعريفي عن مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن القائمة في اليمن، التي أسهمت في تعزيز الاقتصاد اليمني، وأتاحت فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وأنعشت الحياة اليومية في اليمن.

وعبّرت المستشارة فرانسيس عن مدى سعادتها لزيارة مقر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ولقاء منسوبيه، مؤكدة أهمية تعزيز العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة في مختلف المجالات.