92 وفاة بفيروس كورونا في إيران

طهران : وكالات

قال مسؤولون اليوم الأربعاء إن فيروس كورونا تسبب بوفاة 92 شخصاً في إيران، مع انتشار الفيروس في جميع المحافظات باستثناء واحدة في البلد الذي سجل أعلى نسبة وفيات بالوباء خارج الصين.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 15 وفاة إضافية و586 إصابة بالفيروس، ما يرفع الحصيلة الوطنية الإجمالية إلى 92 وفاة و2922 إصابة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور خلال مؤتمر صحافي نقله التلفزيون إن “الفيروس ليس له أجنحة ليطير. نحن من ننشره”.

وقال “علينا أن نخفض من التواصل غير الضروري. علينا أن نكون حذرين جدا في الأسابيع المقبلة” داعيا الناس إلى التوقف عن السفر والتجمع في فعاليات مثل حفلات الزفاف.

وتتركز الإصابات في محافظتي طهران وقم اللتين سجلتا 253 و1010 حالات جديدة، بحسب المتحدث. ومدينة قم جنوب طهران هي مركز انتشار الوباء في إيران وفيها سجلت أولى الوفيات في 19 فبراير.