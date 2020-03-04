نرمين عباس

كشف عدد من العلماء الصينيين، بمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها

فئة الأشخاص الأقل عرضة للإصابة بفيروس “كوفيد-19″، الشهير بكوورنا المستجد.

وحسبما أوضحت إحصائيات علماء الصين، فهناك 1% فقط من المراهقين والأطفال مصابون بالفيروس الجديد

وذلك على أساس تحليل بيانات ما يقرب من 70 ألف حالة، حسبما نقلت “سبوتنيك” عن صحيفة “إزفيستيا”.

ويعتقد الخبراء الروس، أن هذه النسبة ترتبط بنظام المناعة القوي لدى الأطفال والمراهقين

لكنها ليست بنتائج كافية بعد، فيما أن الأشخاص الأكثر عرضة للمرض هم الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، وأصحاب الأمراض المزمنة.

وكانت بداية ظهور الفيروس، في مدينة ووهان الصينية، في نهاية ديسمبر الماضي، وانتشر بعدها في عشرات الدول حول العالم، منها دول أوروبية بينها ألمانيا، التي وصل عدد المصابين فيها إلى 150 مصابا حتى صباح أول أمس، الاثنين.