منها السيطرة علي السكري.. فوائد كبيرة لزيت الزيتون

نرمين عباس

فيما يلي، أبرز الفوائد الصحية لـ زيت الزيتون وفقا لمجلة “نيويورك” الأمريكية

– يشكل مصدرا مهما لبناء أغشية الخلايا والهرمونات الجنسية.

– مصدر للفيتامينات القابلة للذوبان في الزيوت مثل: E- A -D -K.

– هذه الفيتامينات بحاجة إلى الزيوت لأنها تذوب في الدهون وليس في الدم.

– الدهون المتوافرة فيها تمد الجسم بأحماض دهنية مهمة، لا يستطيع الجسم إنتاجها بمفرده.

– تزيد من مرونة الجلد وتجدد أنسجة الجلد، وليس هناك شك في أن الزيوت تحسن الطعام، وأفضل أنواع الزيوت هو زيت الزيتون النقي أو البكر.

– تحسين مستويات الأنسولين والسّكر في الدّم، الأمر الذي ينفع مرضى السّكري من النّوع الثّاني.

– خفض مستوى الحالة الالتهابيّة في الجسم، رفع مستوى مُقاومة الأكسدة في الجسم، خفض أكسدة الكوليسترول السيئ.

– حمض الأوليك فعّال في مُحاربة سرطان الثّدي والقولون والبروستاتا.