ماسكات مهمة تحافظ علي ترطيب البشرة

البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ ماسكات طبيعية آمنة تحافظ على نظارة بشرتك وترطبها أطول فترة ممكنة

أولا :- ماسك لتقشير البشرة وتفتيحها

المكونات

ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملعقة كبيرة نشا الذرة

ملعقة كبيرة حليب بودرة

ملعقة كبيرة كريم مرطب نوع بحسب الرغبة

2 ملعقة كبيرة ماء ورد

الطريقة

تعجن جميع المقادير معاً وتُوضع فى عُلبة محكمة الغلق

تدهن البشرة يومياً بالقليل من الماسك وتترك لمدة نصف ساعة على الأقل

ثم تُغسل البشرة بالماء البارد أو الدافئ

ثانياً :- ماسك لتبييض البشرة

المكونات

2 ملعقة كبيرة من النخالة ( الردة )

عصير حبة ليمون

2 ملعقة كبيرة روب ( زبادى )

الطريقة

تقلب جميع المقادير معاً برفق

ثم توضع على البشرة لمدة 20 دقيقة

ثم تغسل البشرة بالماء الفاتر

تجفف برفق ثم تدهن بكريم مرطب

ثالثاً :- ماسك لترطيب البشرة يصلح لجميع أنواع البشرة

المكونات

حبة خيار

نصف عبوة من الروب ( الزبادى )

الطريقة

تقشر حبة الخيار وتقطع إلى نصفين

يُؤخذ لُب الخيارة ويقلب مع الروب أو الزبادى

يوضع الماسك على البشرة لمدة 10 دقائق

ثم تغسل البشرة بالماء البارد

رابعاً :- لتحسيين الدورة الدموية بالبشرة

المكونات

نصف كوب أوراق سبانخ

2 ملعقة كبيرة نخالة ( ردة )

الطريقة

تفرم أوراق السبانخ ثم تُصفى

يقلب عصير السبانخ مع النخالة أو الردة

ثم يوضع الماسك على البشرة لمدة 15 دقيقة

ثم يغسل بالماء الفاتر