نرمين عباس

لا شك أن القهوة هي المشروب المفضل لدي الكثيرين، والبعض قد يشعر بالإحباط والكسل إذا لم يستطع تناولها صباحاً، فهل فكرت يوماً في فوائدها؟ وما هي التأثيرات التي يمكن أن يحدثها تناول القهوة في جسمك ونفسيتك؟ بل هل تعلم فوائد القهوة لصحة الأسنان .

الدماغ

الكافيين يمكن أن يحسن وظائف المخ، وتعزيز وظيفة الدماغ.

التمثيل الغذائي

الكافيين يزيد من التمثيل الغذائي ويساعدك على حرق المزيد من الدهون.

يقلل من خطر الإصابة بالأمراض

تقلل القهوة من خطر الإصابة بالأمراض التنكسية العصبية، مثل الزهايمر والباركنسون.

تقليل خطر الإصابة بالسكري

تساعد القهوة في تقليل خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري.

تحسين صحة الكبد

القهوة والكافيين يقللا من خطر الإصابة بأمراض الكبد مثل التليف والسرطان.