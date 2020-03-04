طريقة عمل الحمام المحشي المصري بالفريك

البلاد – نيفين عباس

المطبخ المصرى عامر بالوصفات المميزة على رأسها الحمام المحشى

وهو من أشهر أطباق مصر ويقدم عادة محشى بالفريك أو الأرز أو البصل أو مشوى بدون حشو على الفحم

نقدم لكِ طريقة عمل الحمام المحشى بالفريك على الطريقة المصرية الأصلية

المقادير اللازمة

حمام منظف جيداً

ملح كمية بحسب الرغبة

فلفل أسود بحسب الرغبة

كوب ونصف فريك منقى ومغسول جيداً ومنقوع فى ماء

حبة كبيرة بصل أبيض مفروم

سمن أو زبدة لتحمير الحمام

كبد وقوانص الحمام

ملعقة صغيرة قرفة

ربع ملعقة صغيرة جوزة الطيب Nutmeg

2 فص مستكه

ماء كافى لسلق الحمام

ورق غار لسلق الحمام

هيل لسلق الحمام

طريقة العمل

فى مقلاة على النار، نضع البصل المفروم وفص مستكة ويقلب حتى يذبل

نضع الكبد والقوانص بعد تقطيعها وتقلب

نضع الملح والفلفل وجوزة الطيب والقرفة والفريك ويقلب مع الكبد والقوانص

نضع القليل من الماء ويغطى حتى ينضج قليلاً

يحشى الحمام بالفريك ويغلق بعود أسنان

نضع فى قدر على النار، الماء وفص المستكة المتبقى وورق الغار والهيل والملح والفلفل ويترك حتى تغلى مع حبة بصل

بعد أن تغلى المرقة، يوضع الحمام المحشى ويترك حتى تمام النضج

يخرج الحمام من المرقة

ثم يحمر بالسمن أو الزبدة ويقدم بجانب شوربة الحمام ساخن