“سابك” ترفع حصتها إلى 25% في كلاريانت السويسرية لصناعة الكيماويات

البلاد : متابعات

رفعت شركة سابك السعودية،اليوم، حصتها إلى 25% من مجمل أسهم شركة صناعة الكيماويات السويسرية كلاريانت .

و قالت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، إنها زادت حصتها في شركة صناعة الكيماويات السويسرية كلاريانت إلى 31.5 بالمئة من 25 بالمئة.

وقال عملاق الكيماويات السعودي، وهو أكبر المساهمين في كلاريانت، إن الزيادة “جزء من استراتيجية سابك الرامية إلى تعزيز نمو قطاع المنتجات المتخصصة ليكون رائدا في هذا المجال”.

ويأتي قرار الشركة رفع حصتها بعد تسجيلها مخصصات لانخفاض القيمة بمبلغ 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار) على استثمارها في كلاريانت في الربع الثالث.

وحصة سابك تقل قليلا عن حصة الثلث اللازمة لتقديم عرض للاستحواذ على كلاريانت بالكامل، لكن الشركة السويسرية قالت إنها لا تتوقع أن يسعى عملاق الكيماويات السعودي إلى الاستحواذ.

وقالت سابك في وقت سابق إنها ليست مهتمة بالاستحواذ على كلاريانت بعد أن علقت الشركة التي مقرها موتنتس خطة لمشروع مشترك في يوليو تموز العام الماضي.