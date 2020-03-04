الرياضة

ما الذي حدث مع لاعب برشلونة؟

حقيقة إصابة نجم برشلونة في سباق للسيارات

محمد ابو الوفاaccess_time10 / رجب / 1441 هـ       4 مارس 2020chat_bubble_outlineضف تعليق
برشلونة

قال تقرير صادر عن يومية “موندو ديبورتيفو” الإسبانية إن مدافع نادي برشلونة جونيور فيربو، تعرض إلى إصابة على مستوى اليد بعد مشاركته في أحد سباقات السيارات.

وبحسب ما نشرته اليومية المقربة من النادي الكاتالوني، فإن فيربو (23 عامًا) شارك في سباقات الكارتنج للسيارات، وتلقى على إثره إصابة قوية في يده اليسرى.

ونوهت موندو بأن تلك النوعية من السباقات ممنوعة على لاعبي الفريق بأوامر قطعية من الإدارة لما تمثله من مخاطر عديدة.

على الجانب الآخر تواصلت يومية “ماركا” واسعة الانتشار في إسبانيا مع مسئولين من نادي برشلونة للاستفهام عن الأمر.

وقالت ماركا إن الإصابة ناتجة عن انخراط اللاعب في التدريبات الجماعية قبل أيام، ولم يشارك في أي سباقات للسيارات.

من المنتظر أن يصدر النادي بيانًا رسميًا لإيضاح ملابسات إصابة اللاعب في الأيام القليلة القادمة.

محمد ابو الوفا

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