حقيقة إصابة نجم برشلونة في سباق للسيارات

ما الذي حدث مع لاعب برشلونة؟

قال تقرير صادر عن يومية “موندو ديبورتيفو” الإسبانية إن مدافع نادي برشلونة جونيور فيربو، تعرض إلى إصابة على مستوى اليد بعد مشاركته في أحد سباقات السيارات.

La blessure insolite de Junior Firpo https://t.co/BrVmbYmAAq — Foot Mercato (@footmercato) March 4, 2020

وبحسب ما نشرته اليومية المقربة من النادي الكاتالوني، فإن فيربو (23 عامًا) شارك في سباقات الكارتنج للسيارات، وتلقى على إثره إصابة قوية في يده اليسرى.

ونوهت موندو بأن تلك النوعية من السباقات ممنوعة على لاعبي الفريق بأوامر قطعية من الإدارة لما تمثله من مخاطر عديدة.

على الجانب الآخر تواصلت يومية “ماركا” واسعة الانتشار في إسبانيا مع مسئولين من نادي برشلونة للاستفهام عن الأمر.

وقالت ماركا إن الإصابة ناتجة عن انخراط اللاعب في التدريبات الجماعية قبل أيام، ولم يشارك في أي سباقات للسيارات.

من المنتظر أن يصدر النادي بيانًا رسميًا لإيضاح ملابسات إصابة اللاعب في الأيام القليلة القادمة.