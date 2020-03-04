المحليات

حصر 70 مخالطا لمصاب “كورونا”

صحيفة البلادaccess_time10 / رجب / 1441 هـ       4 مارس 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – البلاد

أعلنت وزارة الصحة، أمس (الثلاثاء)، حصر 70 مخالطًا لحالة الإصابة بكورونا المكتشفة، مؤكدة أن رصد حالات الاشتباه بالفيروس مستمر على مدار الساعة. ولفتت لجنة متابعة كورونا في المملكة، عبر مؤتمر صحفي، إلى أن المصاب بفيروس كورونا حالته مستقرة وسيستمر الحجر عليه لحين شفائه، مطالبة المواطنين، بعدم الانسياق خلف الشائعات بخصوص فيروس كورونا.

في السياق ذاته، شددت النيابة العامة على استقاء المعلومة من مصدرها الرسمي كمطلب وطني يرسخ التوعية المجتمعية ويعزز الأمن المعلوماتي، وذلك تزامناً مع لجوء بعض الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي، إلى بث الإشاعات والأخبار المغلوطة، وخصوصا ما يتعلق بالإصابة بفايروس كورونا المستجد. وأوضحت أن إنتاج الإشاعات التي من شأنها المساس بالنظام العام، أو إعدادها أو إرسالها عن طريق الشبكة المعلوماتية، جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وبغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال.

صحيفة البلاد

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