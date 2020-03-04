الهيئة الملكية بالجبيل توقع مذكرات تفاهم مع شركات عالمية في مملكة إسبانيا

الجبيل الصناعية : واس

وقعت الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة بمدير إدارة الاستثمار الصناعي المهندس محمد الزهراني مؤخراً، في مملكة إسبانيا مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات العالمية لبحث أمكانية الاستثمار في مدينة رأس الخير الصناعية في مجالات صناعية ولوجستية، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من الجانب الإسباني منهم ممثلين ادارة التكنولوجيا الصناعية والخدمات المهنية ورئيس منظمة الاستثمار الدولي وعدد من المسؤولين بسفارة المملكة بمدريد ووزارة الاستثمار إضافة الى أكثر من خمسين شركة استثمارية عالمية متخصصة بمجال الاستثمارات الصناعية التعدينية.

جاء ذلك خلال زيارة فريق من قطاع تطوير الاستثمار بالهيئة الملكية بالجبيل إلى مملكة إسبانيا لتقديم عروض تسويقية للقوة الاقتصادية الصناعية والتعدينية التي تمتلكها والبيئة الاستثمارية الملائمة في مدينة رأس الخير الصناعية .

وقد قامت الهيئة الملكية للجبيل وينبع وبالتعاون مع وزارة الاستثمار بتطوير عدد من الفرص الاستثمارية التي سيتم العمل عليها في استقطاب مستثمرين لها من خلال القيام بالعديد من الحملات التسويقية التي انطلقت من مملكة إسبانيا لاستقطاب استثمارات نوعية في مجال الصناعات التعدينية المختلفة التي تستهدف تحقيق روية المملكة 2030 والبرنامج الصناعي لمدينة رأس الخير الصناعية الذي يستهدف خمس قطاعات صناعية أساسية وصناعات تحويلية مرتبطة بها وهي صناعة الالمونيوم والحديد والنحاس والزنك والفوسفات والصناعات التعدينية الأخرى، بالإضافة إلى دعم الصناعات والخدمات البحرية من خلال مجمع الملك سلمان للصناعات البحرية برأس الخير .

وتأتي هذه الحملة التسويقية من الهيئة الملكية للجبيل وينبع ضمن توجه المملكة للتنويع الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل للمملكة بالتركيز على الصناعة.