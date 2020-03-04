الصين للأمم المتحدة: لاتقلقوا حققنا تقدما في الحرب على “المستجد”

عواصم – وكالات

قالت منظمة الصحة العالمية أنه تم استبعاد خطر تحويل كورونا إلى وباء، فيما أكد مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جون، إنه لا داعي للذعر من فيروس كورونا، مبينا أن الصين حققت تقدماً في حربها على المرض، وأصبح الوضع أكثر استقراراً عن ذي قبل وهو يسير في الاتجاه الصحيح، بل ويواصل التحسن، ومشيراً إلى أن الصين اتخذت إجراءات غير مسبوقة وصفت بالأكثر شمولية والتقييدية وقد شهد عليها العالم. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده (الثلاثاء)، بمناسبة تسلّم الصين رئاسة مجلس الأمن الدولي للشهر الحالي واستعراضه لأولويات بعثته.

وبين تشانغ جون أنه بسبب إصرار الحكومة الصينية وقوة نظامها وشعبها وتفاني وإخلاص العاملين الصحيين والمواطنين العاديين والصحفيين، تم تحقيق تقدم على فيروس كورونا، مشيراً إلى أن الأرقام لا تكذب حيث أنه حتى تاريخ الأول من مارس انخفضت الحالات التي تم توثيقها إلى أقل من 200، والأعداد التي تعافت بلغت 2.800 شخص، وهكذا لدينا أكثر من 44 ألف شخص يتماثلون للشفاء من المرض. وكانت الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد في الصين ارتفعت إلى 2943 شخصاً،

كما ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 80 ألفا و151 شخصاً، حسبما أفادت السلطات الصحية أمس، وذلك بعد إعلان الصين تسجيل 31 حالة وفاة و125 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء. ومن بين تلك الحصيلة تم تسجيل 31 وفاة و114 إصابة في مقاطعة هوبي بؤرة تفشي الفيروس. وسجلت كوريا الجنوبية 477 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 4812 حالة، حسبما ذكرت مراكز السيطرة على الأمراض، مبينة أن إجمالي عدد الوفيات في البلاد نتيجة الإصابة بالفيروس بلغ 28 شخصاً، بينما ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى خمس حالات بعد تسجيل حالة إصابة جديدة،

وأعلنت المملكة المغربية عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد لمواطن مغربي مقيم بإيطاليا قدم الى مدينة الدار البيضاء، في وقت ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 188 أمس. إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة بمملكة البحرين خروج 12 شخصًا من الحجر الصحي الاحترازي بعد استكمالهم لفترة الحجر اللازمة لهم لمدة 14 يوماً، وذلك بإجراء كافة الفحوصات المخبرية لهم بعد التأكد من سلامتهم وخلوهم من فيروس الكورونا (كوفيد 19).