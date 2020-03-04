“الصحة”: 1449 غرفة عزل جاهزة لـ”المعدية”

الرياض – البلاد

أكدت وزارة الصحة، جاهزية أكثر من 1400 غرفة عزل في مستشفيات المملكة التي تستخدم للحالات المتقدمة من المصابين بأعراض مرضية شديدة، حيث تواصل الوزارة تكثيف جهودها لمنع انتقال العدوى.

وبينت أن غرف العزل تُشكل أهمية بالغة في الحفاظ على صحة المريض والأصحاء من انتقال العدوى لهم من المرضى المصابين ببعض الأمراض المعدية والخطيرة، حيث تعد غرفة العزل غرفة للمبيت يقيم فيها المريض المطلوب عزله طيلة إقامته داخل المستشفى وتجهز الغرفة بنظام لتكييف الهواء يمنع انتقال العدوى من المريض إلى المرضى الآخرين أو العاملين بالمستشفى في هذه الحالة يقل ضغط الهواء داخل الغرفة عن خارجها أو لمنع انتقال العدوى من جو المستشفى إلى المريض في هذه الحالة يزيد ضغط الهواء داخل الغرفة عن خارجها.

ولفتت الصحة إلى أن العزل الطبي هو عزل المريض عن الاختلاط الحر مع المرضى الآخرين، وذلك لإصابته أو يشتبه في إصابته بمرض معدٍ وهو أنواع طبقاً لوسيلة انتقال المرض المعدي، فقد يكون عزلاً تلامسياً للأمراض التي تنتقل عن طريق التلامس مثل الإصابة بالميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية والجرب أو عزلاً رذاذياً، وهو للأمراض التي تنتقل عن طريق تناثر الرذاذ من المريض أثناء السعال أو العطاس مثل مرضى الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا المستجد أو الالتهاب السحائي الناتج عن الإصابة بالبكتيريا السبحية، وقد يكون عزلاً هوائياً للأمراض التي تنتقل عن طريق الرذاذ الدقيق الحجم، الذي ينتقل عن طريق الهواء مثل مرضى الدرن الرئوي المفتوح النشط.



وقالت إنه يتوفر بمستشفيات وزارة الصحة حالياً 1449 غرفة عزل سالبة الضغط مطابقة للمواصفات وتعمل بصورة فعالة موزعة على جميع المستشفيات بالمحافظات والمناطق الصحية، كما أنه جار العمل حالياً لتطوير 713 غرفة عزل هوائي المتوقع يتم الانتهاء منها في أوائل عام 2021، لتزيد من قدرة وزارة الصحة على استيعاب مرضى العزل الهوائي في حالة الاحتياج، ويمكن في بعض الحالات أو الممارسات الطبية المحددة الاستعاضة عن غرف العزل الهوائي بغرفة مفردة مزودة بجهاز تنقية الهواء المتنقل عالي الكفاءة مع الالتزام بارتداء الواقيات الشخصية المقررة والتخلص منها بطريقة صحيحة بعد انتهاء العمل والخروج من الغرفة والالتزام الكامل بممارسة نظافة وتطهير الأيدي.

وتوفر وزارة الصحة 870 جهازاً متنقلاً لتنقية الهواء عالي الكفاءة من أفضل وأجود الأنواع الجاهزة للعمل بصورة ممتازة، التي يمكن استخدامها في غرف عزل المرضى تحت إجراءات العزل الرذاذي وفي أماكن انتظار وفحص المرضى ذوي الأعراض التنفسية لتحسين جودة الهواء بهذه الأماكن.

من جهة ثانية، نشرت وزارة الصحة عبر مختلف منصاتها الإعلامية، نصائح تتضمن الطريقة الأصح لغسل اليدين، مبينة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي، أن هناك 7 طرق لعمل هذا الإجراء السليم حيث يجب توزيع الصابون على اليدين ودعك الراحتين، وفرك راحة اليدين مع تشبيك الأصابع، إضافة إلى وضع أصابع اليد اليمنى مع راحة اليد اليسرى وفرك ظهر الأصابع، وكذلك فرك الإبهام، وفرك اليد اليمنى بحركة دائرية بحيث تشتبك أصابعها براحة اليد اليسرى، وكذلك تجفيف اليدين.

ونصحت الجميع بضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها الصحة لتجنب الإصابة بالفيروسات بإذن الله، حيث يجب الاهتمام بنظافة اليدين وأن يكون العطس أو السعال باستخدام المناديل أو في مرفق اليد، والابتعاد عن الأشخاص الذين لديهم أعراض إصابة، وهذه كفيلة بإذن الله في الحد من انتقال الفيروسات من شخص لآخر.

وأهابت وزارة الصحة بالجميع إلى التواصل مع مركز صحة 937 في حال الرغبة في أي استفسار يخص الفيروس، مشددةً على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.