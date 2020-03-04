“الخارجية”: السفر لإيران خطر صحي.. ومخالفة يعاقب عليها القانون

الرياض – البلاد

أكدت وزارة الخارجية، أن السفر إلى إيران يعد خطراً صحياً، ومخالفة يعاقب عليها القانون. ونشر مركز الاتصال والإعلام بوزارة الخارجية فيديو توعويا عن خطورة السفر إلى إيران، موضحا أنها مخالفة يعاقب عليها القانون. وقال إن جميع حالات الإصابة بكورونا في الخليج جاءت من إيران، في تأكيد على حجم خطورة السفر إلى الدولة الموبوءة.

وكانت المديرية العامة للجوازات، أصدرت بيانا في 21 فبراير الماضي أوضحت فيه “استمرار قرار منع المواطنين من السفر إلى إيران، وأنه بناء على مقتضيات المحافظة على الصحة العامة فقد تقرر تعليق سفر المقيمين، ومنع دخول المسافرين من غير السعوديين ممن سبق له التواجد في إيران إلا بعد انقضاء فترة تتجاوز الحد الأعلى من مدة حضانة الفيروس”، أي بعد 14 يوما على خروجه من إيران.