افتتاح مستشفى شراف في حائل

حائل – البلاد

افتتح أمير منطقة حائل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد، مستشفى شراف بمدينة حائل، بحضور نائبه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد.

وأكد سموه أن العطاء مستمر من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – نحو دعم الخدمات الصحية، مبينًا أن وقوفه في افتتاح أحد الصروح الطبية هو استشراف لمستقبل صحي واعد لمنطقة حائل، متمنياً أن تكون حائل عاصمة طبية تخدم منظومة الصحة بالمملكة، معبراً عن سعادته وشكره لأطباء ومنسوبي قطاع الصحة بحائل على الإنجاز والعمل. من جهته أوضح وكيل وزير الصحة للتخطيط والتحول الدكتور خالد الشيباني أن المستشفى هو نموذج تبرزه صحة حائل سعياً منها لتقديم الأفضل والأمثل، مبيناً أن المستشفى يتماشى مع نموذج التحول الجديد لتقديم الخدمة العاجلة والخدمة الممتدة وعلاج اليوم الواحد ومركز التدريب، مشيراً إلى أن المستشفى سيضيف لمنطقة حائل خدمات طبية لخدمة المواطن.

يذكر أن مستشفى شراف بسعة سريرية 125 ويحتوي على اربعة أقسام : جراحة اليوم الواحد، والرعاية الصحية العاجلة، والرعاية الصحية المديدة، ومركز الأمير عبدالعزيز بن سعد للمؤتمرات، يستقبل فيها جميع حالات الطوارئ على مدار الـ 24 ساعة.