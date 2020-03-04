إجراءات وقائية بمطارات المملكة

الرياض – البلاد

اتخذت الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع وزارة الصحة، العديد من الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد 19-COVID في المنافذ الجوية للمملكة، تضمنت تخصيص فريق طبي في منافذ الوصول بمطارات المملكة لفحص جميع الركاب القادمين (عبر الرحلات المباشرة وغير المباشرة) من مناطق والدول المنتشر بها فيروس كورونا، كما نفذت الاحترازات الصحية مع الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس، والتعقيم والتطهير المتواصل لجميع المرافق والأدوات وكذلك الطائرات، إضافة إلى التوعية الصحية للمسافرين.

وأصدرت هيئة الطيران المدني عدة تعاميم لجميع الناقلات الجوية المشغلة بالمملكة لتطبيق الإجراءات الوقائية الملزمة على الناقلات الجوية القادمة إلى المملكة من الدول التي يشكل فيها فيروس كورونا الجديد COVID-19 خطراً. واتخذت الهيئة العديد من الخطوات التي من شأنها منع تفشي فيروس كورونا المستجد وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة، حيث نفذت العديد من الإجراءات الوقائية للركاب القادمين من الدول التي يشكل فيها فيروس كورونا الجديد COVID-19 خطراً سواءً في الطائرات أو داخل صالات المطارات السعودية، وذلك بتدريب طاقم الطائرة للتعامل مع الحالات المشتبه بها أثناء الرحلة باستخدام أدوات إزالة التلوث وعمل إجراءات العزل وتقديم التقارير اللازمة لوزارة الصحة فور وصول الطائرة، وخضوع جميع المسافرين القادمين للكشف الصحي وأجهزة الكاميرات الحرارية الإلزامية للتأكد من سلامة المسافرين، كما يتم تعقيم وتطهير مرافق المطار كافة، إضافة إلى تواجد ممارسين صحيين وفرق طبية في مطارات المملكة لعمل الإجراءات الاحترازية اللازمة. يذكر أنه بعد نزول جميع الركاب من الطائرة يتم تعقيم الطائرة وتطهيرها، وعند الاشتباه بوجود حالة بين الركاب يتم تفعيل المسار الآمن لنقل الحالة.