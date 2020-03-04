أمير القصيم: المملكة الدولة الوحيدة في تأسيس “إبراء الذمة”

بريدة – البلاد

أكد أمير منطقة القصيم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، أن قيادة المملكة، تمارس دورها الإسلامي والشرعي من خلال منهجها الخيري في تأسيس صندوق وحساب لإبراء ذمة مواطنيها لمن يرغب منهم إعادة مال أو بدل قصور في عمل أو غيره للدولة، ويرى أنه اكتسبه بغير حق.

وقال سموه خلال الجلسة الأسبوعية مع المواطنين أمس (الثلاثاء) في قصر التوحيد بمدينة بريدة: “نفتخر بأن المملكة حسب ما أعلم أنها الدولة الوحيدة التي أنشأت صندوقا وحسابا لإبراء الذمة، الذي يستقبل الإيداعات بصفة سرية بدون ذكر اسم المودع بالحساب، تطبيقاً للشريعة الإسلامية وخدمةً للمسلمين”، لافتاً الانتباه إلى أن إنشاء صندوق وحساب إبراء الذمة يؤكد للجميع أن خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- ليس حريصا على خدمة المسلمين في دنياهم فحسب بل لمصلحتهم حتى في إبراء ذممهم أمام الله سبحانه.

ودعا إلى ضرورة إيجاد آلية للتوعية بهذا الحساب أو المبالغ المودعة فيه لتشجع الآخرين على ما تبرأ بِه ذممهم أمام الله سبحانه وتعالى، مؤكداً أن المملكة تعمل من خلال إنشاء هذا الصندوق لمساعدة كل من يرغب من أخذ مال من غير وجه حق إلى إعادته عبر هذا الصندوق بسرية تامة.

فيما دشن سمو الأمير الدكتور فيصل بن مشعل “برامج الخير” لإدارة أوقاف الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي – رحمه الله – ، المشتملة على برنامجي التمور و”دفء وغذاء” بقيمة إجمالية قدرها 111 مليون ريال، مثمناً هذه الخطوة للمساهمة في إيصال المواد الغذائية الرئيسية سنوياً للمستفيدين على مختلف مناطق المملكة.

من جهة ثانية، استقبل سمو أمير منطقة القصيم، سفير جمهورية الفلبين لدى المملكة عدنان في أولونتو، الذي يزور منطقة القصيم حالياً، وتبادل معه الأحاديث الودية وناقش الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.