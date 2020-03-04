أفضل طريقة للحصول علي بطاطس ذهبية مقرمشة

البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ سر هام للحصول على أفضل بطاطا أو بطاطس مقرمشة ذهبية لا مثيل لها

المقادير

بطاطس حجم صغير أو متوسط بحسب الرغبة

ماء لسلق البطاطس

ملح بحسب الرغبة

زيت للقلى

ماء بارد به ثلج

ربع كوب خل

الطريقة

نقوم أولاً بغسل حبات البطاطس وتنظيفها من الأتربة

تسلق فى الماء مع قليل من الملح لمدة 10 دقائق فقط

يضاف الماء المثلج للخل ويقلب

ثم تخرج البطاطس من القدر على النار وتغسل بالماء الجارى لتوقف عملية النضج

ثم توضع فى الماء المثلج بالخل 10 دقائق

تخرج من الماء وتصفى جيداً

ثم توضع فى الفريزر 10 دقائق أخرى حتى تبرد جيداً

يسخن الزيت

ثم تقلى حبات البطاطس به

وتقدم بعد أن ترش بالملح

ملاحظات الطهى

يمكن سلق البطاطس بعد تقشيرها أو بقشرها

فى حال إستخدام بطاطس كبيرة الحجم يفضل تقطيعها أنصاف قبل السلق

يفضل القلى بزيت النخيل إن توفر وإن لم يتوفر تقلى بزيت الذرة النباتى