أطعمة مفيدة لتقليل التوتر والقلق

البلاد نيفين عباس

هناك بعض الأطعمة التى تخلصنا من القلق والتوتر

وتساهم بشكل كبير فى جعل الجسم مسترخى والتفكير هادئ بعيداً عن التوتر

ليس دائماً السكريات تتسبب فى زيادة الوزن فهى بالتأكيد لها فوائد أيضاً

على رأس الأطعمة التى تخلصك من التوتر والقلق السكريات والشوكولاتة والكراميل

فتناول قليل من الشوكولاتة أو قليل من البونبون أو الحلوى والكراميل يزيد من تركيز الناقل العصبى المسؤول عن الشعور بالراحة والمزاج المسترخى

لذلك تناول القليل من تلك الأطعمة والسكريات سيزيد من السيروتونين بالدماغ

نأتى للأطعمة الأخرى الغنية أيضاً بمواد تساهم بشكل كبير على الإسترخاء والتخلص من القلق والتوتر

مثل الأسماك التى تحتوى على الأحماض الدهنية أوميجا 3 وهى أحماض ضرورية وهامة لتوازن الجهاز العصبى فى جسم الإنسان

لذلك من المهم الحرص على تناول الأسماك التى تحتوى على تلك الأحماض الدهنية مرتين إلى ثلاث مرات بالإسبوع

وتلك الأحماض متواجدة بشكل كبير جداً فى سمك التونا والسردين والسلمون والأنشوجة والرنجة

كما يمكن تعويض تلك الأسماك فى حال عدم الرغبة فى تناولها

بإدخال ملعقتين من زيت الصويا أو زيت الجوز فى الطعام أو تناول أقراص زيت السمك المتوفرة بالصيدليات

من المعروف أن التوتر يستهلك كمية كبيرة من المغنسيوم بالجسم

لذلك يجب تعويض نقص هذا الفيتامين الهام للغاية ببعض الأطعمة الغنية به مثل المكسرات بأنواعها خاصة اللوز والجوز والفستق والكاجو

أيضاً الفواكه المجففة مثل شرائح الموز المجفف

كما أن شرب كميات من المياه يعوض نقص المغنسيوم بالجسم

الحمضيات لها دور هام فى تحفيز المواد المسؤولة عن الإسترخاء والشعور بالمزاج الجيد بالجسم وهم مادة الدوبامين والنوريدرالين

لذلك من الهام والضرورى تناول الأطعمة التى تحتوى على تلك المواد

وهى متواجدة فى الأطعمة الحمضية كالبرتقال والليمون والجريب فروت والملفوف والبروكلى والكيوى والمانجو