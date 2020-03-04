المرأه صحة و عافية

أطعمة مفيدة لتقليل التوتر والقلق

نيفين عباسaccess_time10 / رجب / 1441 هـ       4 مارس 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد  نيفين عباس

هناك بعض الأطعمة التى تخلصنا من القلق والتوتر

وتساهم بشكل كبير فى جعل الجسم مسترخى والتفكير هادئ بعيداً عن التوتر

ليس دائماً السكريات تتسبب فى زيادة الوزن فهى بالتأكيد لها فوائد أيضاً

على رأس الأطعمة التى تخلصك من التوتر والقلق السكريات والشوكولاتة والكراميل

فتناول قليل من الشوكولاتة أو قليل من البونبون أو الحلوى والكراميل يزيد من تركيز الناقل العصبى المسؤول عن الشعور بالراحة والمزاج المسترخى

لذلك تناول القليل من تلك الأطعمة والسكريات سيزيد من السيروتونين بالدماغ

نأتى للأطعمة الأخرى الغنية أيضاً بمواد تساهم بشكل كبير على الإسترخاء والتخلص من القلق والتوتر

مثل الأسماك التى تحتوى على الأحماض الدهنية أوميجا 3 وهى أحماض ضرورية وهامة لتوازن الجهاز العصبى فى جسم الإنسان

لذلك من المهم الحرص على تناول الأسماك التى تحتوى على تلك الأحماض الدهنية مرتين إلى ثلاث مرات بالإسبوع

وتلك الأحماض متواجدة بشكل كبير جداً فى سمك التونا والسردين والسلمون والأنشوجة والرنجة

كما يمكن تعويض تلك الأسماك فى حال عدم الرغبة فى تناولها

بإدخال ملعقتين من زيت الصويا أو زيت الجوز فى الطعام أو تناول أقراص زيت السمك المتوفرة بالصيدليات

من المعروف أن التوتر يستهلك كمية كبيرة من المغنسيوم بالجسم

لذلك يجب تعويض نقص هذا الفيتامين الهام للغاية ببعض الأطعمة الغنية به مثل المكسرات بأنواعها خاصة اللوز والجوز والفستق والكاجو

أيضاً الفواكه المجففة مثل شرائح الموز المجفف

كما أن شرب كميات من المياه يعوض نقص المغنسيوم بالجسم

الحمضيات لها دور هام فى تحفيز المواد المسؤولة عن الإسترخاء والشعور بالمزاج الجيد بالجسم وهم مادة الدوبامين والنوريدرالين

لذلك من الهام والضرورى تناول الأطعمة التى تحتوى على تلك المواد

وهى متواجدة فى الأطعمة الحمضية كالبرتقال والليمون والجريب فروت والملفوف والبروكلى والكيوى والمانجو

نيفين عباس

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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