ولي العهد يلتقي الرئيس التنفيذي لبنك مورغان ستانلي

الرياض : واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك مورغان ستانلي جيمس غورمان.

وتم خلال اللقاء استعراض الفرص الواعدة في المجال المصرفي والاستثماري وفق رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى التطرق للخدمات والمنتجات الاستثمارية التي يقدمها بنك مورغان ستانلي في المملكة العربية السعودية.

حضر اللقاء معالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان ورئيس مورغان ستانلي الدولية فرانك بيتيتجاس والرئيس التنفيذي لمورغان ستانلي في المملكة عبد العزيز العجاجي.