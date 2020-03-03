نصائح لغسل اليدين بالطريقة الصحيحة

البلاد : واس

نشرت وزارة الصحة عبر مختلف منصاتها الإعلامية، نصائح تتضمن الطريقة الأصح لغسل اليدين .

وبينت الوزارة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي أن هناك 7 طرق لعمل هذا الإجراء السليم حيث يجب توزيع الصابون على اليدين ودعك الراحتين، وفرك راحة اليدين مع تشبيك الأصابع، إضافة إلى وضع أصابع اليد اليمنى مع راحة اليد اليسرى وفرك ظهر الأصابع، وكذلك فرك الإبهام، وفرك اليد اليمنى بحركة دائرية بحيث تشتبك أصابعها براحة اليد اليسرى، وكذلك تجفيف اليدين.

ونصحت الجميع بضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها الصحة لتجنب الإصابة بالفيروسات بإذن الله، حيث يجب الاهتمام بنظافة اليدين وأن يكون العطس أو السعال باستخدام المناديل أو في مرفق اليد، والابتعاد عن الأشخاص الذين لديهم أعراض إصابة، وهذه كفيلة بإذن الله في الحد من انتقال الفيروسات من شخص لآخر.

وأهابت وزارة الصحة بالجميع إلى التواصل مع مركز صحة 937 في حال الرغبة في أي استفسار يخص الفيروس، مشددةً على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.