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ما قصة “وجه الفهد” على تابوت مومياء بمقبرة فرعونية في أسوان؟

فرناس حفظيaccess_time9 / رجب / 1441 هـ       3 مارس 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

قام باحثون في علوم الآثار بنشر صورة معالجة رقميا، تظهر بقايا رسم وجه فهد نقش في مقبرة فرعونية بمدينة أسوان جنوبي مصر.

وبحسب موقع “لايف سيناس” العلمي، فقد عثر على بقايا الرسم ذي الألوان الزاهية، داخل تابوت حجري.

وقال باحثون في جامعة ميلانو الإيطالية، إن رسم رأس الفهد كان يحاذي رأس المومياء الفرعونية داخل التابوت.

ويعتقد باحثو الآثار أن رسم الفهد وضع في هذا المكان لمنح المتوفي القوة اللازمة في رحلته إلى العالم الآخر، حسب معتقداتهم.

وبحسب مديرة التنقيب في البعثة المصرية الإيطالية في غرب أسوان باتريزيا بياسينتيني، فقد تم اكتشاف الأمر في أواخر يناير 2019 ، لكن عملية ترميم وجه الفهد انتهت مؤخرا، ويمثل الفهد في نظر المصريين القدماء القوة والعزم.

vernas hefzy

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