كلوب يضع شرطًا لالتحاق صلاح بمصر في أولمبياد طوكيو 2020

طلب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، يورجن كلوب، ملفًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يتعلق بأنشطة المنتخب الأولمبي المشارك في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وبحسب ما نشرته يومية “اليوم السابع” المصرية، فإن كلوب طلب إيضاحات في الملف تتضمن برنامج الإعداد كاملًا وتفاصيل عن اللاعبين.

ويتم في الوقت الحالي إعداد الملف من طرف المسئولين في الاتحاد المصري لإرساله إلى يورجن كلوب، الذي سيقيم الموقف النهائي بمشاركة صلاح من عدمها.

في السياق ذاته قال المدرب العام لمنتخب مصر الأولمبي، عبد المعتمد جمال، إن الجميع يرغب في تمثيل صلاح للمنتخب في طوكيو.

“نرغب في مشاركة محمد صلاح لكن النواحي التسويقية ومواعيد المعسكر الإعدادي لليفربول سيعارض الأمر”.

“نسعى إلى الوصول لاتفاق نهائي مع يورجن كلوب الذي يتمتع بعلاقات جيدة مع شوقي غريب مدرب المنتخب الأولمبي”.

وتقام دورة الألعاب الأولمبية في فصل الصيف القادم بالتزامن مع المعسكر الإعدادي لليفربول للموسم الجديد وهو ما خلق الازمة من الأساس.