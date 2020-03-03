“سابك” أفضل شركة في مجال الحوكمة

الرياض : البلاد

حصلت الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” للعام الثالث على التوالي، على جائزة أفضل شركة في مجال الحوكمة، وفق تصنيف مجلة “إثيكال بوردروم”، ومقرها لندن، حيث صنفتها المجلة ضمن أفضل الشركات التي رفعت مستوى المعايير لتضمن أن حوكمة الشركات القوية تؤدي دوراً أساسياً في حماية وتعزيز القيمة طويلة الأجل لجميع الأطراف ذات العلاقة.

وتُمنح جوائز حوكمة الشركات لعام 2019م تقديراً للدور القيادي المتميز لمجالس إدارة الشركات الفائزة، وتأتي في إطار رسالة “مجلة إثيكال بوردروم” المستمرة الرامية إلى رفع معايير حوكمة الشركات على مستوى العالم، وفازت “سابك” بجائزة الحوكمة الرشيدة للشركات في الشرق الأوسط على مستوى الشركات الكبيرة.

والتزام سابك القوي بتطوير الحوكمة الرشيدة والمحافظة عليها يتوافق مع إستراتيجيتها لعام 2025م، وهو جزء من الجهود الرامية لبناء القيمة، وتجسيد شعارها “كيمياء وتواصل™”، وفي الوقت نفسه؛ في تحقيق مزيد من التقدم في مسار تحقيق رؤيتها بأن تصبح الشركة العالمية الرائدة المفضلة في مجال الكيماويات.

وعند إعلانها عن الجوائز، أكدت مجلة “إثيكال بوردروم” أن الحوكمة تأتي في طليعة أولويات رؤساء مجالس الإدارة، والإدارة التنفيذية في الشركات، ويتم النظر إليها كضرورة حاسمة لاستدامة أعمال الشركات، وقيمة كبيرة لكسب ثقة المساهمين وجذب الاستثمار. وتُعد الحوكمة الجيدة، سواء كانت في شركة عائلية أو شركة كبيرة مدرجة، أمرا حاسما لإطلاق العنان أمام تحقيق القيمة”.

يذكر أن “إثيكال بوردروم” هي مجلة وموقع إلكتروني، توفر تغطية شاملة وتحليلاً لقضايا الحوكمة العالمية، وتتناول التحديات التي تواجه مجالس الإدارة اليوم فيما يخص حوكمة الشركات.