المضادات الحيوية والمرض.. هذه العادة تدخلك إلى المستشفى!

خطر المضادات الحيوية معروف لكثيرين لكن تلك العلاقة الجديدة هي أحدث ما توصلت له الدراسات العلمية.

في تقرير صحي اهتمت بنشره روسيا اليوم، كشفت الدراسة عن وجود ارتباط بين عدد من الوصفات الطبية للمضادات الحيوية، وخطر الدخول للمستشفى.

وذلك مع تكرار تناول المضادات الحيوية في فترة زمنية متقاربة، وهو ما يضر بالمريض.

وتبين أن المرضى الذين يتناولون 9 أو أكثر من المضادات الحيوية خلال 3 سنوات، تزيد احتمالات دخولهم المستشف.

وذلك بمعدل يصل إلى 2.26 مرة خلال الـ3 شهور التالية.

وأشارت النتائج إلى أن المرضى الذين تناولوا وصفتين للمضادات، أصبحوا أكثر عرضة بنسبة بلغت 1.23 مرة للمعاناة من المشكلات الصحية.

المضادات والمرض

هذا في الوقت الذي تعرض الأشخاص الذين تناولوا 3 إلى 4 وصفات للمضادات الحيوية للمشكلات الصحية.

والذهاب إلى المستشفى بنسبة بلغت 1.77 مرة.

وقالت الدكتورة تجير فان ستا، الأستاذ فى كلية الطب بجامعة “مانشستر” بريطانيا إنها لا نعرف السبب في ذلك.

لكن الإفراط في تناول المضادات الحيوية قد يقتل البكتيريا النافعة في الأمعاء (الميكروبيوم)، ويجعلنا أكثر عرضة للعدوى.

واعتمدت الدراسة التي نشرت نتائجها فى مجلة “بي. إم. سي” الطبية، على بيانات ميلوني مريض في بريطانيا ومقاطعة ويلز.