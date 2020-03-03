أمير المدينة يدشن الملتقى العلمي العاشر لـ”قادة الموهبة”

المدينة المنورة : واس

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، اللقاء العلمي المتماثل العاشر لقادة الموهبة على مستوى المملكة، الذي تستضيفه إدارة التعليم بالمنطقة تحت شعار “الموهوبون رؤى وتطلعات”، وذلك بالتزامن مع اليوم الخليجي للموهبة والإبداع.

واطلّع سمو أمير المنطقة على هامش اللقاء على مجموعة من الابتكارات العلمية للطلاب والطالبات الموهوبين الذين حققوا بمشاريعهم الناشئة إنجازات على المستوى المحلي والدولي، ثم شاهد سموه عرضاً مرئياً عن الموهوبين وتطلعاتهم تضمن لمحة عن رؤى مراكز رعايتهم بمنطقة المدينة المنورة.

ويهدف الملتقى الذي يستمر على مدار يومين إلى مناقشة تطوير برامج وآليات تعليم الموهوبين في ضوء التوجهات المستقبلية للتعليم العام وفق رؤية المملكة وتطوير العمل في مجالات الموهبة والإبداع، ويحظى بمشاركة نُخبة من رواد وقادة الموهبة والمهتمين ومنسوبي مؤسسة الملك عبدالعزيز رجاله للموهبة والإبداع، بالإضافة إلى عدد من الأكاديميين والمتخصصين مجالات الموهبة من بعض دول الخليج.

من جهتها، وأوضحت مدير عام الموهوبين بوزارة التعليم الدكتورة سارة الحمود، أن اللقاء المتماثل العاشر لقادة الموهبة يأتي تعزيزاً للتشريعات وأنظمة التعرف على الموهوبين والخدمات المقدمة لهم في المجال التربوي والتعليمي واستعراض واقع الأداء الإشرافي في برامج الموهوبين وتطوير حلول تجود الرعاية بالشراكة مع الزملاء في التعليم الجامعي وكذلك الشركاء الاستراتيجيين.

وأشارت إلى أن وزارة التعليم تسعى ضمن أهدافها الاستراتيجية إلى تحسين البيئة التعليمية المحفزة على الإبداع والابتكار في الوقت الذي أكملت فيه الإدارة العامة للموهوبين عامها العشرين في التخطيط المستمر لتطوير برامج الكشف ورعاية الموهوبين.