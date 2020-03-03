أمير الشرقية يدشن المشروع الوطني للمشي “امش 30”

الدمام : واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، المشروع الوطني للمشي “امش 30″، الذي تنظمه وزارة الصحة، بحضور مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور إبراهيم العريفي، وشركاء الحملة.

ونوه سموه بما تضمنته رؤية المملكة 2030 من أهداف ومبادرات لتعزيز نمط الحياة الصحي، وتشجيع الممارسات الصحية، ومنها رياضة المشي، التي أثبتت الدراسات الدور المهم لها في الحفاظ على صحة الإنسان، وتجنبيه الكثير من الأمراض لا سيما المزمنة.

وأكد سمو أمير المنطقة أهمية العمل المشترك مع مختلف الجهات من أجل تعزيز ثقافة المشي، وتهيئة الأماكن العامة لهذه الرياضة، وتوفير الأركان التوعوية بالممارسة الصحيحة للمشي، والالتزام بالتعليمات الطبية، وأخذ احتياطات السلامة لممارسي هذه الرياضة، ومواصلة العمل على ابتكار مبادرات تعزز الحياة الصحية، والإسهام في تحقيق مفهوم جودة الحياة، مع الأخذ في الاعتبار اشراك الفرق التطوعية والرياضية في نشر هذه الثقافة، متمنياً سموه للمشروع والقائمين عليها التوفيق والنجاح.

من جهته أعرب مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور إبراهيم العريفي، عن الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة الشرقية على تفضله بتدشين الحملة في المنطقة، مشيرا إلى أن الحملة تهدف إلى تعزيز ممارسة رياضة المشي، ورفع عدد ممارسيها، بهدف رفع مستوى الصحة، وخفض نسب الأمراض المزمنة.