28.5 مليار ريال مبيعات نقاط البيع

جدة – البلاد

ارتفعت قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في السعودية خلال شهر يناير 2020 بنسبة 33 % لتصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 28.5 مليار ريال مقارنة ﺑ21.4 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2019.

وطبقا لنشرة مؤسسة النقد “ساما” الشهرية، تمت هذه المبيعات من خلال 186 مليون عملية، وعبر 452.3 ألف جها ، فيما سجلت السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي خلال شهر يناير الماضي انخفاضاً طفيفا لتصل لنحو 62.94 مليار ريال، مقارنة بسحوبات يناير 2019 والتي بلغت 63.22 مليار ريال ، وجرت هذه السحوبات النقدية من خلال 18.91 ألف جهاز صرف آلي للمصارف العاملة والشبكة السعودية، وعبر نحو 178.1 مليون عملية.

وتمثل العمليات عبر نقاط البيع ما ينفقه المستهلكون عبر بطاقات الصراف وبطاقات الائتمان في مراكز التسوق الكبيرة ومحلات التجزئة والصيدليات وغيرها.