مهرجان “شوكولافيين “ ينطلق اليوم في جدة

جدة – فوزية الشهري

ينطلق مساء اليوم بمدينة جدة مهرجان الربيع السنوي ” شوكولافيين ” والذي ترعاه صحيفة “البلاد” إعلامياً، وذلك بحضور لافت من آلاف الزوار ومجموعة من مشاهير السوشيال ميديا ووسائل الاعلام المحلية حيث يشهدوا تجربة مغايرة وغنية من الفعاليات الترفيهية المستمدة من تشجيع المملكة لتنشيط قطاع الترفيه في ربوعها، وفتح المهرجان الريادي المتخصص في القهوة والشوكولاتة أبوابه لاستقبال الزائرين المتوقع أن يفوق عددهم 50 ألف زائر، بدءا من الساعة الرابعة عصراً إلى الرابعة فجراً.

وصرح سلطان بصراوي رئيس مجلس إدارة شركة مديد أن المهرجان يصاحبه العديد من الفعاليات التي تهدف إلى صنع فعاليات برامج ترفيهية هادفة واستقطاب وتشجيع فرص المشاريع الاستثمارية الناشئة والتوطين وتحريك التبادل التجاري، و يضم جدول المهرجان العديد من البرامج التفاعلية التي يتوقع أن تحظى بحضور جماهيري كبير مثل منطقة مسرح العروض والمواهب والتي ستطلق النسخة الأولى من فعالية ” شوكولافيين تالنت “، ومنطقة الألعاب التي تشتمل على قسم للألعاب الإلكترونية، وقسم رديف وبطولات للألعاب الأكثر شعبية مثل البلوت والكيرم والشطرنج وقسم ثالث لألعاب لمختلف الاعمار والاطفال لضمان تقديم الترفيه لكافة الأعمار من زوار المهرجان، كما يضم المهرجان مناطق لتقديم تشكيلة واسعة من أشهى أنواع الشوكولاتة والقهوة المختصة بالإضافة إلى سلسلة من عربات تقديم الطعام بكل أصنافه للزائرين.

الجدير بالذكر أن جناح جريدة البلاد بالمهرجان تم تزويده بمجموعة كبيرة من الرسوم التشكيلية للأطفال والتي يقوم الأطفال من خلالها بإظهار مواهبهم وقدراتهم واستحوذ الجناح على عناية واهتمام الجميع.