لماذا يختلف قلب الذكر عن قلب الأنثى ؟ .. العلم يتدخل للإجابة!

قلب المرأة يختلف عن قلب الرجل في المشاعر، لكن ما هو السبب وراء ذلك.. يبدو أن العلم مصمم على التدخل.

دراسة علمية حديثة أكدت أن تدفق الدم يختلف داخل القلوب ما بين الرجال والنساء، بحسب روسيا اليوم.

وبينت عمليات المسح أن هناك اختلافات جذرية من خلال حركة الدم داخل البطين الأيسر الذي يعد غرفة الضح الرئيسية للدم.

ويقول تقرير روسيا اليوم إن قلوب الرجال يجب أن تبذل المزيد من الطاقة وتعمل بمزيد من الجهد، وذلك لضخ الدم من خلال القلب.

مفاجأة قلوب!

ويعتقد الخبراء بجامعة Wisconsin، أن تلك النتائج يمكنها إلقاء الضوء على عدم تماثل الجنسين، في أمراض القلب والأوعية الدموية.

ويعتقد العلماء أن هذه الاختلافات يمكن تفسيرها من خلال الفروق بين أحجام وأشكال قلوب الذكور عن الإناث.

كذلك اختلاف الميكانيكا الهيكلية وتحرك الدم خلالها، كما أن الدوران هو مقياس مناطق تدفق الدم أيضًا.

واستخدمت الدراسات تقنية تصوير معقدة بالرنين المغناطيسي، والتي عرضت صورًا مذهلة أثناء تدفق الدم في القلب بين 20 رجلا و19 امرأة.

وبعد المقارتة تبين وجود اختلافات كبيرة بين الجنسين.