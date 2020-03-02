قرية الفاو متحف للتاريخ والتراث

الرياض ـ البلاد

تعد قرية الفاو التاريخية التي تقع جنوب غرب الرياض بمسافة تصل لـ700 كيلومتر تقريبًا من أهم المواقع الأثرية على مستوى المملكة والجزيرة العربية، والتي يعود تاريخها إلى ما قبل الإسلام ولخمسة قرون ماضية، وتتقاطع مع وادي الدواسر وسلسلة ‏جبال طويق.

وتتميز القرية بموقعها على الطريق التجاري القديم ‏المعروف بطريق نجران– الجرهاء، وعرفت كمركزٍ تجاري مهم وملتقى القوافل التجارية، وبها أكثر من 17 بئرًا حيث اشتغل أهلها بالتجارة والزراعة.

وأبرزت دارة الملك عبدالعزيز في لمحة توثيقية الكثير من المعالم الأثرية، التي تتميز بها قرية الفاو التي كان لها علاقات وثيقة مع الممالك التي كانت في جنوب الجزيرة العربية مثل سبأ، وحمير، وحضرموت، مما سهّل الحركة التجارية في المنطقة، وقد وجدت نقوش تدل على أن هذه القرية استمرت كعاصمةٍ لمملكة كندة من القرن الرابع قبل الميلاد وحتى أوائل القرن الرابع الميلادي.

وأشارت الدارة إلى أن النقوش والكتابات أظهرت أن تلك المنطقة نمت بشكلٍ تدريجي من منطقة عبور للقوافل التجارية إلى نقطة أو محطة تجارية مهمة، فقد كانت القوافل التجارية تنطلق منها متجهة إلى مناطق الخليج العربي، وإلى بلاد الرافدين، وبلاد الشام، والحجاز، فأصبحت تلك القرية مركزًا اقتصاديًا، ودينيًا، وثقافيًا.