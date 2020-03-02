الرياضة

هل تبلي تلك الطريقة من جوميز؟

فيديو : بافميتي جوميز يكتشف طريقة للقضاء على فيروس كورونا

محمد ابو الوفاaccess_time8 / رجب / 1441 هـ       2 مارس 2020chat_bubble_outlineضف تعليق
جوميز

نشر مهاجم الهلال، بافيمتي جوميز، مقطع فيديو طريف عبر حسابه الرسمي في “تويتر”.

ظهر في المقطع زملاء جوميز في فريق الهلال وتبادلوا الضحك فيما بينهم، بالأخص محمد البريك.

إذ قال اللاعب الفرنسي إن تناول القهوة سيقي من فيروس كورونا وإن القهوة أقوى من الكورونا.

وكتب عنوانًا للفيديو “إذا شربت القهوة كورونا تذهب عن طريقي”.

شاهد المقطع التالي..

ويتألق جوميز (34 عامًا) مع الهلال في الفترة الأخيرة، إذ قاده إلى إحراز لقب دوري أبطال آسيا والتأهل إلى مونديال الأندية.

بينما سجّل 14 هدفًا هذا الموسم خلال 19 مباراة في دوري المحترفين السعودي، و3 بدوري أبطال آسيا.

محمد ابو الوفا

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