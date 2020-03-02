فيديو : بافميتي جوميز يكتشف طريقة للقضاء على فيروس كورونا

نشر مهاجم الهلال، بافيمتي جوميز، مقطع فيديو طريف عبر حسابه الرسمي في “تويتر”.

ظهر في المقطع زملاء جوميز في فريق الهلال وتبادلوا الضحك فيما بينهم، بالأخص محمد البريك.

إذ قال اللاعب الفرنسي إن تناول القهوة سيقي من فيروس كورونا وإن القهوة أقوى من الكورونا.

وكتب عنوانًا للفيديو “إذا شربت القهوة كورونا تذهب عن طريقي”.

شاهد المقطع التالي..

إذا شربت القهوة كرونا تذهب عن طريقي 😂😂☕️ pic.twitter.com/hbNYl8zl68 — Bafétimbi Gomis (@BafGomis) March 2, 2020

ويتألق جوميز (34 عامًا) مع الهلال في الفترة الأخيرة، إذ قاده إلى إحراز لقب دوري أبطال آسيا والتأهل إلى مونديال الأندية.

بينما سجّل 14 هدفًا هذا الموسم خلال 19 مباراة في دوري المحترفين السعودي، و3 بدوري أبطال آسيا.