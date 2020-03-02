حفر الباطن تودع مهرجان الصقور

حفر الباطن ـ البلاد

أسدل الستار امس على مهرجان الصقور بحفر الباطن وتضمنت الفعالية تكريم الفائزين في المهرجان من قبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن، بحضور عدد من أصحاب المعالي ومديري الادارات الحكومية والعسكرية، وذلك في مقر المهرجان في المحافظة. وأكد الرئيس التنفيذي لنادي الصقور السعودي حسام الحزيمي، في كلمته أن هذا المهرجان يأتي تحقيقاً لما تتضمنه رؤية المملكة ٢٠٣٠، ويعكس مشهدًا للاهتمام بالإرث الثقافي للمملكة وملمحًا من ملامح التنمية المستدامة.

من جانبه قال رئيس رابطة صقاري حفر الباطن فالح العدواني، أن النجاح الذي شهده مهرجان حفر الباطن للصقور يعطي دافعًا لمزيد من الاهتمام في المهرجان لضمان استمراره والمضي به نحو الأمام لتحقيق تطلعات وأهداف النادي. وفي ختام الحفل كرم سمو محافظ حفر الباطن الفائزين وتسليمهم جوائزهم، كما قدّم سمو المحافظ درعًا تذكاريًا لنادي الصقور السعودي. يذكر أن مهرجان حفر الباطن للصقور تضمن مسابقة “الملواح ٤٠٠م، الهدد، الطلع، مزاين الصقور، إضافة إلى الصقار الصغير” كما شهدت السباقات مشاركة عدد من الصقارين من مختلف مناطق المملكة ومن دول مجلس التعاون الخليجي، والبلدان العربية.