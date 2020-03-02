بموافقة الفيصل.. ملتقى سنوي للشعراء السعوديين

جدة : البلاد

وافق صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي، على إقامة ملتقىً سنوي للشعراء السعوديين ينطلق هذا العام، فيما ستكون جدة المحطة الأولى لهذا التجمع الثقافي.

ومن المقرر أن يتخلل الملتقى الذي يحتفي بالشعر والشعراء في المملكة، أمسيات وأصبوحات شعرية إلى جانب جلسات حوارية وندوات لبحث القضايا المتعلقة بالحركة الشعرية السعودية.

كما سوف تتاح خلال الملتقى الفرصة للشعراء لتوقيع دواوينهم عبر منصات توقيع مخصصة لذلك، فضلاً عن استضافة الملتقى لعدد من الشعراء والمهتمين بالشعر من الوطن العربي.

يُذكر أن وزارة الثقافة ستتولى الرعاية والإشراف على الملتقى في وقت كان لها دورٌ بارز في دعم جائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي ومسابقة الأمير عبدالله الفيصل لطلبة الثانوية والجامعات السعودية.