احترس من واتساب واستخداماته .. هذه الأخطاء قد تقودك إلى السجن!

هل تعلم أن واتساب قد يقودك إلى السجن ، هذا ما خلص إليه تقرير لموقع جادجيت المتخصص في التقنية.

الواتس يعتبر التطبيق الأول في العالم للرسائل القصيرة والدردشة الجماعية.

ووصل عدد مستخدميه مؤخرا إلى أكثر من 2 مليار حول العالم.

ومع تعرضه مؤخرا لثغرات أمنية هددت خصوصية البيانات الشخصية لجأ المتستخدمون إلى إجراءات الحماية مثل استخدام برامج لتنظيف الهواتف من الفيروسات.

وهناك العديد من الأخطاء التي يقع فيها مستخدمو واتساب.

تلك الأخطاء تؤدي في النهاية لاختراق رسائلهم الخاصة أو إرسالهم إلى السجن ، وفقا لموقع “جادجيت” التقني.

ومن بين تلك الأخطاء ما نستعرضه في التقرير.

الحالة الشخصية – Status

لا تشارك رسائل الحالة الخاصة بك بشكل عام مع الجميع.

وتأكد من استخدام إعدادات الخصوصية بشكل صحيح لمنع الأشخاص غير الضروريين من مشاهدة رسائل الحالة الخاصة بك.

الدردشة الجماعية

لا تسمح للجميع بإضافتك إلى رسائل الدردشة الجماعية، ويمكن منع ذلك من خلال اختيار إعدادات الخصوصية.

ثم الاختيار بين السماح للجهات الخاصة بك فقط لإضافتك لمجوعات الدردشة أو “جهات الاتصال الخاصة بك باستثناء”.

وذلك يعد الخيار الأفضل والذي يتيح تحديد من يمكنه إضافتك للدردشة الجماعية تحديدا، ويساعد على عدم وصول المتسللين إلى التطبيق أو سرقة بياناتك الشخصية.

تعطيل إضافة الوسائط

تستهلك الصور سعة التخزين الداخلية لهاتفك عند حفظها في المعرض.

ولذلك قم بتعطيل خيار إضافة ملفات الوسائط عبر “واتسآب” تلقائيا في معرض هاتفك لحفظ المساحة الداخلية والحفاظ على عمر البطارية.

الأخبار الكاذبة

لا تنشر أخبارا دون التحقق منها أو رسائل كراهية أو شائعات حول مواضيع حساسة عبرالتطبيق، لأن هذا قد يؤدي لإغلاق حسابك أو يعرضك للمساءلة القانونية والسجن.