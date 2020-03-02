“ إجلاء سعوديين من كوريا.. ولا إصابات بـ”كورونا المستجد”

جدة – البلاد

في وقت جاءت التطمينات من اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا المستجدات بأن لا إصابة بالفيروس في المملكة، وأن الأوضاع على مايرام، أوصت وزارة الصحة القادمين من الدول التي سجلت فيها حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد، وظهرت أعراض مرضية خلال 14 يوماً “ارتفاع درجة الحرارة، وألم في الحلق، وضيق في التنفس”، بالاتصال بمركز الصحة 937، والبقاء في المنزل، واستخدام الكمامة.

ونشرت الوزارة عبر حسابها في “تويتر” إرشادات في إطار جهودها التوعوية للتعامل مع الفيروس واستمراراً لسلسلة رسائلها التوعوية التي تبثها عبر مختلف المنصات الإعلامية، مجددة تأكيدها على أهمية الوقاية من الأمراض التنفسية بشكل عام، ونصحت الجميع بضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها لتجنب الإصابة بالفيروسات، حيث يجب الاهتمام بنظافة اليدين وأن يكون العطس أو السعال بإستخدام المناديل أو في مرفق اليد، والابتعاد عن الأشخاص الذين لديهم أعراض إصابة، وهذه كفيلة في الحد من انتقال الفيروسات من شخص لآخر.

وأعلن سفير المملكة في كوريا الجنوبية، رياض المباركي، عن إجلاء عدد من الطلاب السعوديين في مدينة “ديغو” بكوريا الجنوبية، بعد اكتشاف عدد من الإصابات بفيروس كورونا الجديد في المدينة نفسها. ونلقت السفارة الطلاب إلى سيول عاصمة كوريا الجنوبية، بعد تواصل دائم مع الطلاب خلال الفترة الماضية، ومنذ اكتشاف عدد من الإصابات في المدينة.



وقال المباركي: “في البداية تم إجلاء الطلاب إلى أحد الفنادق القريبة من السفارة في العاصمة الكورية، ومن ثم إجلائهم عبر مطار إنشون إلى مطار أبوظبي ومنه إلى الأراضي السعودية، عن طريق مطار الملك فهد بالدمام وآخرون عن طريق مطار الملك خالد بالرياض”، مطمئناً عن صحة الطلاب الذين تم إجلاؤهم، مؤكداً عدم وجود أي أعراض عليهم.

ويتابع 95 طالباً دراساتهم العليا في كوريا، إضافة إلى 115 طالباً مبتعثاً، و80 ممن يدرسون على نفقتهم الخاصة، وطاقم السفارة والمكاتب الفنية التابعة لها وعددهم حوالي 70 مع عوائلهم، وكذلك 232 موظفاً مع عوائلهم في شركة أرامكو السعودية فرع كوريا. من جهتها، نصحت منظمة “الصحة العالمية بعدم ارتداء الكمامات للأصحاء إلا في حال رعاية شخص مشتبه في إصابته بعدوى كوفيد-19، وهو الاسم الحديث للفيروس المستجد، مبينة عبر “تويتر”، أنه يجب ارتداء الكمامة من قبل أي شخص يعاني من سعال أو عطس. وشددت على أن الكمامة فعالة فقط في حال استعمالها، مع غسل متكرر لليدين، بالماء والصابون أم معقم ومطهر. أما عند ارتداء الكمامة فيجب أيضاً معرفة كيفية ارتدائها، موضحة أنه قبل ارتداء الكمامة على الشخص فرك يديه جيداً بمطهر أو غسلهما بالماء والصابون.

إلى ذلك، أجلت الكويت عبر ست طائرات مواطنين من إيران وتايلاند. وبينت الصحة وزارة الكويتية أن إجمالي ما رصد من إصابات وصل إلى 46 حالة جميعها مستقرة. وعالمياً ارتفعت وفيات كورونا في الصين إلى 2870 حالة بعد تسجيل 35 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغت الإصابات المؤكدة 79 ألفًا و 824، بعد تسجيل 573 إصابة جديدة. وفي كورويا الجنوبية سجلت السُلطات الصحّية أمس 376 إصابة جديدة بكورونا المستجدّ، ليصل إجمالي الإصابات إلى 3526، بينما ارتفعت حالات الإصابة في اليونان إلى سبعة، وسُجلت 15 حالة جديدة بالنرويج، و40 حالة في تايوان، و25 في استراليا مع حالة وفاة، بينما سجلت إيرلندا وأرمينيا أولي حالتي إصابة، ودونت البرازيل الإصابة الثانية، فيما أعلنت تايلاند أول حالة وفاة بـ”كورونا المستجد”.