«أرامكو»: موافقة أوروبية على صفقة سابك

الرياض – البلاد

أعلنت شركة أرامكو السعودية أن عملية استحواذها المقترحة على حصة أغلبية تساوي 70 % في الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” من صندوق الاستثمارات العامة في السعودية قد حصلت على موافقة غير مشروطة من المفوضية الأوروبية.

وأوضحت الشركة في بيان لها على “تداول”، أنه بهذا تكون عملية الاستحواذ المقترحة قد حصلت على الموافقة غير المشروطة في جميع الدول والمناطق القضائية التي يلزم فيها تقديم طلبات مسبقة لموافقة هيئات مكافحة الاحتكار.

ووقعت شركة “أرامكو السعودية” في نهاية مارس من العام الماضي اتفاقية الاستحواذ على حصة صندوق الاستثمارات العامة في شركة “سابك” والبالغة 70% من الشركة، بقيمة 69.1 مليار دولار، وهو ما يعادل 259.1 مليار ريال. وجمعت الشركة 25.6 مليار دولار إثر بيع 1.5% من أسهمها، مع بيع ثلث الأسهم لنحو 5 ملايين مواطن سعودي وعدوا بحوافز قدرها 10% إذا لم يبيعوا أسهمهم لـ6 أشهر.

وتمت زيادة قيمة الاكتتاب العام إلى 29.4 مليار دولار في أوائل يناير الماضي، عندما باعت الشركة نحو 450 مليون سهم إضافي للمستثمرين. وتدير “سابك” ومقرها الرئيسي في الرياض، أعمالاً في أكثر من 50 دولة على مستوى العالم، ويعمل بها 33 ألف موظف وموظفة.