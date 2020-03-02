أخضر الأثقال بطلٌ لغرب آسيا بـ 90 ميدالية متنوعة

دبي : واس

توجت المنتخبات السعودية لرفع الأثقال بلقب بطولات غرب آسيا للناشئين، الشباب، والكبار المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020م، التي اختتمت منافساتها في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وسط مشاركة أكثر من 88 رباعا ورباعة، من 14 دولة.

وحصد الرباعون السعوديون، 90 ميدالية متنوعة كان نصيب الذهب 56 ميدالية، 28 ميدالية فضية، و6 برونزيات، وسط إشادة كبيرة من متابعين البطولة بالمستوى المقدم من الرباعين وحجم القاعدة المميزة والاهتمام باللعبة من قبل المسؤولين والقائمين على الاتحاد السعودي لرفع الأثقال، حيث شارك المنتخب السعودي بالعدد الكامل في جميع البطولات.

وجاء تتويج الأخضر الناشئ بطلاً لبطولة غرب آسيا للناشئين بعد حصده 15ميدالية ذهبية، 11 فضية، و4 برونزيات، فيما نال رباعو شباب الأخضر 22 ذهبية، 5فضيات، وعلى مستوى الكبار، تألق الرباعون بـ 19 ميدالية ذهبية، 9 ميداليات فضية، وبرونزيتين، وافتتحت الرباعة العنود الخليفي، مشوار إنجاز الأخضر بعد مشاركتها في منافسات وزن 64 كجم لكبار السيدات وتتويجها بـ 3 ميداليات فضية بالخطف والنتر والمجموع.

وبارك رئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال محمد الحربي القيادة الرشيدة ولسمو وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على هذه الإنجازات المتوالية لأبطال الوطن في رفع الأثقال، وسيطرة المنتخبات الوطنية على ألقاب بطولة قوية تجمع أقوى منتخبات غرب آسيا، مؤكدين حرصهم على رفعة وعلو الرياضة السعودية عامة ولعبة رفع الأثقال بشكل خاص، في جميع المحافل العالمية والأولمبية والقارية والدولية.

وأشاد بالرباعين قائلًا :بروز رباعيين مميزين بأول مشاركة لهم مع المنتخب أثبت بأن رياضة الأثقال قادرة على تحقيق آمال وتطلعات المسؤولين ومحبي هذه اللعبة في المستقبل القريب.