فيديو.. كورونا يمنع أطفال الصين من تناول الحلوى

منذ قرابة الشهرين تعيش الصين حالة من الرعب والذعر بسبب انتشار كورونا، والكل حريص على صحته وصحة أبنائه ويحاول ردع كورونا بأي طريقة ممكنة.
نشرت صحيفة ” ديلي ميل” البريطانية، في هذا الصدد مقطع فيديو ساخر تداوله رواد التواصل الاجتماعي لطفلة صينية صغيرة غير قادرة على تناول الطعام بسبب الكمامة.
وتظهر الفتاة في الفيديو تحاول تناول قطعة بسكوت صغيرة في يدها ولكن كلما رفعت يدها باتجاه فمها لا تدخل قطعة البسكوت لتأكل، يبدو أنها لا تستوعب وجود ذلك القناع.
وتداول رواد التواصل الاجتماعي ذلك المقطع مؤكدين أن كورونا أصبح يعيق الحياة للكبير والصغير، بالرغم من سخريتهم من الفيديو إلا أن الجميع يتمنى أن ينتهي ذلك الكابوس في أقرب وقت.