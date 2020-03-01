فيديو.. كورونا يمنع أطفال الصين من تناول الحلوى

وتظهر الفتاة في الفيديو تحاول تناول قطعة بسكوت صغيرة في يدها ولكن كلما رفعت يدها باتجاه فمها لا تدخل قطعة البسكوت لتأكل، يبدو أنها لا تستوعب وجود ذلك القناع.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي ذلك المقطع مؤكدين أن كورونا أصبح يعيق الحياة للكبير والصغير، بالرغم من سخريتهم من الفيديو إلا أن الجميع يتمنى أن ينتهي ذلك الكابوس في أقرب وقت.