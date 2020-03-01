سنواصل نجاحاتنا لخدمة الوطن في كافة المجالات

جدة – عبدالهادي المالكي

عبر عدد من الطلاب المتفوقين في المرحلتين المتوسطة والثانوية بمنطقة مكة المكرمة عن سعادتهم بتكريمهم، لافتين إلى أن ثمرة تفوقهم جاءت نتيجة لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب الرؤية الثاقبة وبما توليه الدولة من اهتمام بالتعليم وتطوير مخرجاته حتى يصبح طلابنا في مقدمة الدول بتفوقهم وأن يكونوا جيلا تعتمد عليه عجلة التنمية, مؤكدين أنهم سيواصلون تفوقهم ونجاحاتهم لخدمة الوطن في المجالات كافة .



كما عبروا عن شكرهم لكل من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وسمو نائبه ومحافظ جدة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد على ما يولونه من جهد ملموس في مجال التعليم والاهتمام بأبناء المنطقة بصفة عامة وأبناء محافظة جدة بصفة خاصة حتى أصبح طلابها وطالباتها من المتميزين على مستوى المملكة وخارج المملكة بما حظوا به من مشاركات فعالة ومسابقات دولية فازوا فيها طلاب وطالبات المنطقة مكة بجوائز وميداليات عالمية.

وعبر المتفوقون عن شكرهم لوزارة التعليم ومكتب التعليم بجدة ومكاتب الإدارات داخل المحافظة وقائدي ومعلمي المدارس على ما يولونه من جهد ظهرت ثمرته في الطلاب المتفوقين الذين يحتفلون بهم كل عام سائلين الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم.