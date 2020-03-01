زوجة طلال آل ثاني تكشف مأساته في سجون قطر

البلاد – وكالات

طالبت أسماء أريان زوجة الشيخ طلال آل ثاني المعتقل منذ 7 سنوات في السجون القطرية الأمم المتحدة بالضغط على الحكومة القطرية لتوفير أطباء لعلاجه في ظل ظروف السجن السيئة، واصفةً إياها بالتعذيب ، لافتة إلى أن النظام يتعنت في رفض تواصلها مع زوجها إلا من خلال أرقام هواتف من داخل قطر.

وأضافت زوجة آل ثاني إن هناك الكثير من المسجونين في قطر تم سجنهم والقبض عليهم بطرق غير قانونية، مؤكدة أن مسار القضاء في قطر يعتمد على الترهيب.

وحكم النظام على زوجها في قطر تعسفياً بالسجن لمدة 25 عاماً، واعتقله بعد خداعه واستدراجه للعودة بدعوى تسليمه ميراث والده، فيما التقت زوجته رئيس قسم الشرق الأوسط في المفوضية الأممية لحقوق الإنسان محمد النسور في جنيف، وسلمته شكوى عن ممارسة النظام القطري ضد طلال آل ثاني وعائلته وأبنائه بعد اعتقاله، واعلنت أن النسور أعرب عن صدمته مما يتعرض له ، حيث تم الحكم على الورق دون محاكمة حقيقية وتسليمه إلى زوجته.