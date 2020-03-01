تخصيص 25 مستشفى و2200 سرير لمواجهة كورونا

البلاد : متابعات
أعلنت وزارة الصحة عن تخصيص 25 مستشفى للتعامل مع فيروس كورونا المستجد وأكثر من 2200 سرير لعزل الحالات .
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة خلال مؤتمر الصحفي ، إنه تم توجيه عدد من الفرق الطبية إلى منافذ المملكة للتصدي لفيروس كورونا ، وأشار إلى أن برنامج حصن يقوم يرصد حالات الإصابة والاشتباه بفيروس كورونا بشكل مستمر
فيديو عاجل | #الصحة تعلن تخصيص 25 مستشفى للتعامل مع فيروس #كورونا وأكثر من 2200 سرير لعزل الحالات#الإخبارية pic.twitter.com/BXaVAE0yyL
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 1, 2020