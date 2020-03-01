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تخصيص 25 مستشفى و2200 سرير لمواجهة كورونا

صحيفة البلادaccess_time7 / رجب / 1441 هـ       1 مارس 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

أعلنت وزارة الصحة  عن تخصيص 25 مستشفى للتعامل مع فيروس كورونا المستجد  وأكثر من 2200 سرير لعزل الحالات .

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة  خلال مؤتمر الصحفي ، إنه تم توجيه عدد من الفرق الطبية إلى منافذ المملكة للتصدي لفيروس كورونا ، وأشار إلى أن برنامج حصن يقوم يرصد حالات الإصابة والاشتباه بفيروس كورونا بشكل مستمر

صحيفة البلاد

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