21 مصابا بكورونا في الإمارات وتعليق الدراسة بحضانات الأطفال

أبوظبي : متابعات

أعلن وزير الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات ، أن عدد الإصابات في الإمارات بفيروس كورونا بلغ 21 حالة منها 5 حالات تماثلت لشفاء ، فيما أعلن وزير التربية والتعليم حسين الحمادي، تعليق الدراسة في حضانات الأطفال على مستوى الدولة بدءا من غد الأحد

وأكد الحمادي تعليق الأنشطة والفعاليات المدرسية في مختلف إمارات الدولة حتى إشعار آخر ضمن الإجراءات الوقائية للوزارة.

وتابع أن الطلبة الذين كانوا يتواجدون في طواف الإمارات عددهم 131 طالب لم يحتكوا مع الفنيين المصابيين ولكن لإجراءات السلامة يتم فحصهم والتأكد من سلامتهم ووضعهم في منازل مع توفير الدعم التربوي والصحي. وطمأن أولياء الأمور عدم احتكاك الطلبة مع الفنيين.