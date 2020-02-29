هل يغيب نجم أتليتكو مدريد عن موقعة ليفربول في الأبطال؟

ليفربول يستقبل أتليتكو مدريد في الإياب..

غاب الحارس الدولي السلوفيني ولاعب أتليتكو مدريد، يان أوبلاك، عن تدريبات ناديه اليوم.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية إن غياب الحارس البالغ من العمر 27 عامًا يعود إلى إصابته بالأنفلونزا.

من المفترض أن ينخرط في التدريبات الجماعية غدًا تحسبًا لموقعة إسبانيول الأحد في مسابقة الدوري.

بينما زعمت تقارير على رأسها “ماركا” إن الجهاز الطبي للفريق ربما يفضل إراحة اللاعب هذا الأسبوع من المشاركة.

يخوض أتلتيكو مدريد إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول يوم 11 مارس القادم بملعب أنفيلد، وكان قد حسم لقاء الذهاب بهدف نظيف في إسبانيا.

ولن تمثل الوعكة الصحية البسيطة على مسألة مشاركة أوبلاك أمام ليفربول في أحد أقوى لقاءات هذا الدور.