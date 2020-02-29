منظمة الصحة العالمية تحسم الجدل بشأن “حالات كورونا” في مصر

الدولية صحة و عافية متابعاتمنظمة الصحة العالمية تحسم الجدل بشأن “حالات كورونا” في مصر فرناس حفظيaccess_time6 / رجب / 1441 هـ 29 فبراير 2020chat_bubble_outlineضف تعليق أصدرت منظمة الصحة العالمية ، اليوم، السبت، بيانا تحسم به الجدل بشأن حالات الإصابة بفيروس كورونا التي تم اكتشافها في فرنسا وكندا بعد عودتهم من مصر. وقالت المنظمة إن “الحالات المؤكدة في فرنسا كانت في زيارة سياحية لمصر، ومازال مصدر ومكان الإصابة قيد التحقيق”. كما أضافت أن وزارة الصحة المصرية قامت بتنشيط فرق الاستجابة السريعة واتخاذ الاجراءات المطلوبة للتقصي الوبائي وإجراءات متابعة المخالطين. وذكرت أيضا أن مصر تجري اتصالتها حاليا مع فرنسا وكندا من أجل تبادل المعلومات اللازمة لتتبع المخالطين للحالات. وختم البيان بالقول “حتى الآن، تم الإبلاغ عن حالة واحدة فقط داخل مصر، وقد تعافى المريض بشكل تام منذ ذلك الحين.” مرتبط